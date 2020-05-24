Aydın'da sesiz ve sakin bayram - Son Dakika

Aydın'da sesiz ve sakin bayram

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Türkiye'de Ramazan Bayramı'na sesiz ve mahzun girildi.

Aydın'da sesiz ve sakin bayram, System.String[]

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Türkiye'de Ramazan Bayramı'na sesiz ve mahzun girildi. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da meydanlar boş kaldı. Geçen bayramlarda tüm halkın toplanıp bayramlaştığı meydanlarda bu bayram boş kaldı.


Bayramların en hareketli yaşandığı ve asırlık geleneklerin devam ettirildiği Aydın'ın en kalabalık Yörük köylerinin başında gelen Köşk İlçesi'ne bağlı Ilıdağ'da tarihin en sessiz ve mahzun bayramı yaşandı. Bayram namazı kılınmadığı için köyde bayram sabahına geleneksel havai fişek atışları ile girildi. Ardından Bayram Namazı vaktinde cani minaresinden sala okunup tekbir ve salavatlar getirildi. Köylüler bayram namazı kılınmadığı için evlerindeki bayramlaşmaya bayram namazı yerine kuşluk vakti namazı kılarak başladı. Sadece ev halkı ile bayramlaşabilen vatandaşlar, komşuları ile balkondan balkona seslenerek ve sosyal medya aracılığı ile bayramlaştılar.


Geçen yıl dolup taşan meydan bu yıl bomboş kaldı


Köşk Ilıdağ Mahallesi'nde tarihten bu yana köyün yediden yetmişe tüm erkeklerin bayram namazı sonrası toplanıp bayramlaştığı köy meydanı, ilk defa bir bayramda bomboş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uyulduğu köyde geçmiş bayramlarda çekilmiş bayramlaşma fotoğrafları bu yıl için tatlı bir anı olarak arşivlerde yerini aldı. - AYDIN

Ramazan Bayramı, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da sesiz ve sakin bayram - Son Dakika

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