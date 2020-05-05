Aydın'da seyahat kısıtlaması kalktı - Son Dakika

- Aydın'da seyahat kısıtlaması kalktı

AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 7 ilde şehirlerarası seyahat yasağının bittiğini açıklamasının ardından, bu gece yarısı 24.00'ten itibaren Aydın ilinde seyahat kısıtlaması kalktı. Bu arada, Aydın- İzmir il sınırında Kuşadası ve Selçuk polisinin ortak görev yaptığı kontrol noktasında sakinlik devam ediyor.

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada 31 ildeki şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasının bu geceden itibaren aralarında Aydın'ın da bulunduğu Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde bitirildiğini açıklamıştı. Bu kararın ardından bu gece yarısı 24.00'ten itibaren Aydın ilinde seyahat kısıtlaması kalkarken, Aydın ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar diğer şehirlere seyahat etme imkanına kavuştu.

Kısıtlama kararının kalktığı saat: 24.00'den itibaren Aydın'ın İzmir vilayeti ile sınırı olan Kuşadası ve Selçuk ilçeleri arasındaki kontrol noktasında yasak kalkmasına rağmen sakinlik gözlendi. Kuşadası-Selçuk arasındaki sınırındaki hem Aydın hem de İzmir polisinin görev yaptığı Kuştur mevkiindeki kontrol noktasına daha çok Selçuk'tan Kuşadası'na gelen araçların olduğu gözlenirken, gelen araçların hemen hemen tamamının da izinli olması dikkat çekti. Vatandaşlar seyahat kısıtlamasının kalkmasına rağmen Aydın-İzmir il sınırında sakinliğin devam etmesinin, İzmir'de seyahat yasağının devam etmesinden kaynaklandığını söylediler.