Aydın'da Seyir Halindeki Araç Yandı
1 saat önce
Aydın'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Aydın
'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Bilal Canmergen (57) yönetimindeki 09 KY 965 plakalı hafif ticari araçta, Aydın- Denizli
kara yolu Kardeşköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarına parke etti ardından itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:36 Kaynak: AA
Alevlerin Sardığı Evde Baba-Oğul Yanarak Can Verdi!
MHP Lideri Bahçeli'ye 150 Yıllık, Altın Kaplama Saat Hediye Edildi
Oyuncu Özgür Aydın'a Taksi Şoförüne Darp İddiasıyla Gözaltı
Tanzim Satış Fiyatları Yarı Yarıya Düşürdü