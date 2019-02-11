Son Dakika Haberleri: Aydın'da Seyir Halindeki Araç Yandı

Aydın'da Seyir Halindeki Araç Yandı

1 saat önce

Aydın'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Aydın'da Seyir Halindeki Araç Yandı, System.String[]
Aydın'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Bilal Canmergen (57) yönetimindeki 09 KY 965 plakalı hafif ticari araçta, Aydın- Denizli kara yolu Kardeşköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Sürücü, aracı yol kenarına parke etti ardından itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Denizli, Aydın, Güncel
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