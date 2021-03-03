Seyir halindeki otomobilin üstüne reklam panosu düştü - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde rüzgar nedeniyle reklam panosunun seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin 10 metrelik reklam panosu etkili olan rüzgar nedeniyle yerinden çıkarak Cüneyt Doğan yönetimindeki otomobilin üstüne düştü.
Olayda otomobilde hasar meydana geldi.
Reklam panosunun otomobilin üstüne düşmesi iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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