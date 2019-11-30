Son Dakika Haberleri: Aydın'da seyir halindeki petrol tankerinin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
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Aydın'da seyir halindeki petrol tankerinin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

7 saat önce

Aydın'nın Çine ilçesinde petrol tankerinin lastiğinin patlamasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'da seyir halindeki petrol tankerinin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Aydın'nın Çine ilçesinde petrol tankerinin lastiğinin patlamasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'dan Muğla istikametine seyreden İzzet Kaptan yönetimindeki 48 YC 800 plakalı petrol yüklü tankerin, seyir halindeyken lastiği patladı.

Lastiğin patlamasıyla çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını petrol yüklü tankere sıçramadan söndürdü.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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