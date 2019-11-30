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Aydın'da seyir halindeki petrol tankerinin lastiğinde çıkan yangın söndürüldü
7 saat önce
Aydın'nın Çine ilçesinde petrol tankerinin lastiğinin patlamasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:14 Kaynak: AA
Aydın'nın Çine ilçesinde petrol tankerinin lastiğinin patlamasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydın'dan Muğla istikametine seyreden İzzet Kaptan yönetimindeki 48 YC 800 plakalı petrol yüklü tankerin, seyir halindeyken lastiği patladı.
Lastiğin patlamasıyla çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını petrol yüklü tankere sıçramadan söndürdü.
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