Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı - Son Dakika
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Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.

Aydın'da seyir halindeki servis midibüsü yandı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Bulvarı'nda seyreden E.Ç. idaresindeki 09 P 0129 plakalı, işçileri taşıyan servis midibüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak işçilerin inmesini sağladı. Kısa bir süre sonra da alevler midibüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılmaz hale geldi.

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:20 Kaynak: AA
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