Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri çıktı - Son Dakika

Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri çıktı

AYDIN'da İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde her yıl Haziran ayında çıkan sezonun ilk erkenci taze inciri bu yıl 10 gün gecikmeli hasat edildi.

AYDIN'da İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde her yıl Haziran ayında çıkan sezonun ilk erkenci taze inciri bu yıl 10 gün gecikmeli hasat edildi. 4 kilo toplanan incirden yiyenlerin tadı damağında kaldı.

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İncirliova ilçesinde bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından sezonun ilk taze inciri olan 'beyaz orak' hasadı yapıldı. Ağaçtan 4 kilo incir toplandı. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da toplanan ilk incirden tadarak tüm üreticilere hayırlı bir sezon geçirmelerini diledi. Geçen yıl 12 Haziran'da çıkan erkenci taze incirin bu yıl hava şartları nedeniyle 10 gün gecikmeli çıktı. Geçen yıl 35 liradan satılan ilk çıkan incirin kilo fiyatının ise ne kadar olacağı açıklanmadı. Dalından toplanan incirler tabaklara konuldu.

'TOZLAMASIZ İNCİR'

Ziraat Mühendisi Aytekin Belge, "Tozlanma ihtiyacı olmadan yetişen sezonun ilk 'beyaz orak' incirlerini bugün topladık. İkinci ürün ise ilekle tozlanma istiyor.  Bunlar geçen yılın sürgün dallarında oluşan meyvelerdir. Daha önceki yıllarda 12 Haziran'da yetişen erkenci taze incir bu yıl hava şartlarının ılıman gitmesiyle 10 gün gecikmeli çıktı. Bunların bir hafta 10 gün hasat süresi oluyor.  Daha sonra ikinci incirler oluşmaya başlayacaktır" dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da, "Sezonumuzun ilk inciri çıktı. İncir, dünyanın en güzel meyvesidir. İnşallah bu sezon üreticilerin yüzü de güler hayırlı bir sezon geçer" diyerek ilk çıkan taze incirden tattı.


İncirliova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da sezonun ilk erkenci taze inciri çıktı - Son Dakika

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