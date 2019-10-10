Aydın'da sezonun ilk kestanesi borsaya teslim edildi

AYDIN - Aydın'ın önemli ürünlerinden biri olan sezonun ilk kestanesi Aydın Ticaret Borsası tarafından kilosu 80 TL'den satın alındı. Köşk ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nden kestane üreticileri Cengiz Çınar ve Davut Bayrak toplamda 50 kilogram kestaneyi borsaya teslim etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel kestane alımı töreninde yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatına katılan güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulunarak, "Ülkemizde 64 bin ton, ilimizde ise 26 bin kestane üretilmektedir. Türkiye'nin yüzde 41 kestane üretimi ilimizde gerçekleşiyor. Ülkemizin kestaneden ihracat geliri 43 milyon dolardır. Aydın Ticaret Borsası olarak kestanenin Coğrafi İşaret tescilini aldık, Avrupa coğrafi işaretini almayı bekliyoruz. Brüksel'den o da inşallah gelecek" dedi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkır ise, "Borsada sembolik olarak kestane alımı gerçekleşti. 80 lira fiyat biçildi, üreticiler de bu fiyatı uygun buldu. Türkiye'de en çok kestane Aydın'da yetişiyor. Bunu pek kimse bilmiyor. Çoğunluk kestanenin Bursa'da yetiştiğini sanıyor. 26 bin tonla Aydın kestane üretiminde birincidir. Üreterek ülkemize katkıda bulunuyoruz. Kestane üretimi ilimizde 11 bin tonu Nazilli'de üretiliyor. İki şekilde kestane işleniyor. Hemen alınıp pazara sunuluyor, bir de yer altında depolanarak Ocak Şubat ayında piyasaya sürülüyor. Üreticilerimize, ticaretini yapan Borsa'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

Bozkır kestane ağaçlarında görülen hastalık ile ilgili olarak da müdürlük olarak Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte hastalığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Konuşmaların ardından Erdel ve Bozkurt, sezonun ilk kestanesini üreten Davut Bayrak ile Cengiz Çınar'ı çeyrek altınla ödüllendirdi.