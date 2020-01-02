Aydın'da "sıfır işgaliye" denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 'sıfır işgaliye' denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'da "sıfır işgaliye" denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde "sıfır işgaliye" uygulaması kapsamında zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışmada 3 esnaf gözaltına alındı.

Aydın'da

Aydın'ın Efeler ilçesinde "sıfır işgaliye" uygulaması kapsamında zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışmada 3 esnaf gözaltına alındı.

Efeler Belediyesi ekipleri, Yağcılariçi bölgesinde dükkan önünde tezgah açan esnafa yönelik denetim yaptı.

Polisin güvenlik tedbiri aldığı denetimde, zabıta ile esnaf arasında çıkan tartışma dolayısıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yağcılariçi'ne gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 ay önce tüm esnafı, 1 Ocak'tan itibaren hiçbir şekilde sokak işgali yapılmasına izin vermeyecekleri yönünde uyardıklarını belirtti.

Zabıtanın görevini yaptığını ifade eden Atay, "Kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Bu sokak halkın, halk kullanacak. Esnafımız da para kazanacak, ama esnafın hakkı dükkanın içerisi. Bu dükkanların dışarısı halkın ortak kullanım alanıdır. Halkın ortak kullanım alanını kimsenin gasbetmesine Efeler ilçesinde izin vermeyeceğim. Söz verdim, gereğini yapıyorum." dedi.

Denetimlerin aşırı olduğunu ve kendilerini zor durumda bıraktığını öne süren esnaf ise belediyeye tepkilerini dile getirdi.

"Esnaf zaten kıt kanaat geçiniyor. CHP'nin olduğu her yer böyle sıkıntı. Didim'de de Kuşadası'nda da hep böyle sıkıntı." diyen ayakkabıcı Halil Vandemir, CHP'ye oy verdiği için pişman olduğunu kaydetti.

Dönerci Serdar Öncer, "Kesinlikle provakasyon yapmıyoruz ama iş yerimizi de açamıyoruz. Çünkü bizim içeride yerimiz yok, dükkan küçük. Bize yılbaşından 1 hafta önce bildirildi. ya dükkanı kapatacağız ya da başka iş yapacağız." dedi.

Perdeci Selami Kahraman ise uygulamayı desteklediğini ifade etti.

Zabıta, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuzla'da kaçak dökümün önüne geçilemiyor
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Son Dakika Haberleri
18:42 Libya'dan, Arap Birliği Genel Sekreteri'ne "dış müdahale" tepkisi - Son Dakika
18:41 Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
18:40 BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ - Son Dakika
18:37 Boludağı'nda kartpostallık kar ve sis manzarası - Son Dakika
18:36 Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı - Son Dakika
18:24 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
17:37 Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 18:42:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da "sıfır işgaliye" denetiminde 3 esnaf gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]