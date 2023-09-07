Aydın'da silahla oynayan çocuk kendini vurdu - Son Dakika

Aydın'da silahla oynayan çocuk kendini vurdu

Aydın\'da silahla oynayan çocuk kendini vurdu
Son Güncelleme: 07.09.2023 16:44

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, evde bulduğu tabancayla oynarken kendisini vurdu. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde E.B.(13) isimli bir çocuk, silahla oynarken kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ

Olay, Gerenkova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki E.B. evde bulduğu tabancayla oynamaya başladı. E.B.'nin elindeki silah bir anda ateş aldı ve tabancadan çıkan kurşun çocuğun başına isabet etti. Silah sesini duyarak odaya giren ailesi, E.B'yi başından vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 13 yaşındaki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da silahla oynayan çocuk kendini vurdu - Son Dakika
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