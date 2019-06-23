Son Dakika Haberleri: Aydın'da silahlı bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Aydın'da silahlı bıçaklı kavga: 4 yaralı

36 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aydın'da silahlı bıçaklı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de H.U. ile B.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.U, B.G'yi bıçakla yaraladı.
Olayı haber alan B.G'nin yakını S.Y. ise H.U'nun ikametine gitti. Burada H.U. E.U. N.B. ile tartışan S.Y, pompalı tüfekle ateş ederek 3 kişiyi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.G. ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, polis kaçan S.Y'yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:02 Kaynak: AA
Polis, Yeni Mahalle, Germencik, Aydın, Güncel
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