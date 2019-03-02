Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
56 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Yeni Mahalle
'de aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Ali Ünlü
(30) ve kardeşi Alper Ünlü (27) tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis
ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Ünlü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alper Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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