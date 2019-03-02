Son Dakika Haberleri: Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

56 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Aydın'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı.

Yeni Mahalle'de aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali Ünlü (30) ve kardeşi Alper Ünlü (27) tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Ünlü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alper Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilişkin gözaltına alınan 5 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Ali Ünlü, Didim, Aydın, Güncel
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