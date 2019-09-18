Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de karşılaşan Y.T. (23) ve İ.K. (22) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.T, İ.K'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan İ.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.T. ise gözaltına alındı.