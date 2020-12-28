Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeşil Mahalle'de bulunan metruk bir binada, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerle B.İ. ve H.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından kimlikleri belirlenemeyen kişilerin yanında getirdiği tüfekten çıkan saçmalar H.İ'nin bacağına isabet etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan H.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.