Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Aydın'nın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İddiaya göre, Ortaklar Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.S. (20) ile S.Ş. (19) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş, O.S'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ile babası R.Ş'yi (52) suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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