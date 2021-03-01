Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli ile babası R.Ş'yi (52) suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Ortaklar Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde aralarında husumet bulunan O.S. (20) ile S.Ş. (19) tartışmaya başladı.

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