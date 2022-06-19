Aydın'da silahlı kavga - Son Dakika
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Aydın'da silahlı kavga

19.06.2022 19:13
Aydın'da silahlı kavga

Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde silahlı kavga meydana geldi.

Aydın Efeler ilçe merkezinde akşam saatlerinde silahlı kavga meydana geldi. Olaydan sonra silahıyla birlikte firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Köprülü Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi ile 1610 sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup cadde üzerinde tartışıp kavga etti. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki silahla ateş açtı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan şahıslar durumu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yapıp kavgadan sonra bölgeden 09 FB 2.. plakalı araç ile kaçtığı belirtilen şahsı aradığı öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 adet boş kovan ile bir kırık gözlük ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da silahlı kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da silahlı kavga - Son Dakika
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