Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

E.T ve O.T. gözaltına alındı.

Yaralılardan H.K. ve M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silahla yaralanan H.K, M.D, M.T ve T.T, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Savuca Mahallesi'nde husumetli iki aile fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Aydın 'ın Söke ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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