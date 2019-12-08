Son Dakika Haberleri: Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Ali G., aralarında daha önceden husumet bulunan Ramazan S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

AYDIN'ın Germencik ilçesinde Ali G., aralarında daha önceden husumet bulunan Ramazan S.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ramazan S. ile yoldan gelen bir kişi ağır yaralandı..

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Ali G. (25) ile Ramazan S.(27) sokakta karşılaştı. Bunun üzerine ikili arasında başlayan sözlü tartışma, Ali G.'nin evinden pompalı tüfek alıp gelmesi ile silahlı kavgaya döndü. Ali G.'nin 2 el ateş etmesi sonucu, Ramazan S. kolundan ve bacağından, bu sırada yoldan geçen Fatih K. ise başına isabet eden saçma nedeniyle yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan Ramazan S. Aydın Devlet Hastanesi'ne, Fatih K. ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu, Fatih K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:22 Kaynak: DHA
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