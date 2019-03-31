Son Dakika Haberleri: Aydın'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Aydın'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

11 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi Ege Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle ateş açan A.Ç'ye engel olmak isteyen D.Ç. (45) ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan D.Ç. ilk tedavisinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: AA

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