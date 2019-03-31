Aydın'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
11 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Efeler
Mahallesi Ege
Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekle ateş açan A.Ç'ye engel olmak isteyen D.Ç. (45) ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Didim Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan D.Ç. ilk tedavisinin ardından Aydın Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi. Polis
ekipleri, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:40 Kaynak: AA
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