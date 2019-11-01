Son Dakika Haberleri: Aydın'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyon
Son Dakika Güncel Aydın'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

Aydın'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyon

7 saat önce

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Aydın'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyon, System.String[]

Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 9 aylık teknik ve fiziki takip sonucu silahlı örgüt kurarak çok sayıda suça karıştıkları öne sürülen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Kelepçe" adı verilen operasyonda örgüt elebaşı olduğu iddia edilen F.T. ile R.T, İ.B, S.A, K.A, M.D, M.K, B.A, M.A, B.D, R.K. ve T.A, "silahlı tehdit", "yağma", "tecavüz", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca, 55 fişek, bir tüfek, bir sahte sürücü belgesi, 25 borç senedi, başka kişilere ait 31 tapu senedi ve 22 banka çeki ele geçirildi.

Zanlıların Söke İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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