Aydın'da Silahlı Yaralama
34 dakika önce
Aydın'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Aydın
'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında işletme sahibi D.A. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen M.Y.K. tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.K tabancayla ateş ettiği D.A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:37 Kaynak: AA
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