Aydın'da silahlı yaralama
1 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde av malzemeleri satan iş yeri sahibi, müşterisinin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:34 Kaynak: AA
'ın Nazilli
ilçesinde av malzemeleri satan iş yeri sahibi, müşterisinin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altıntaş
Mahallesi'nde av malzemeleri satan Sezai Kızılcan'ın silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kızılcan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kızılcan'ı yaraladığı öğrenilen şüphelinin M.K olduğu, dükkandan silah satın almak istediği, iş yeri sahibinin ruhsatsız silah veremeyeceğini belirtmesi üzerine tabancayla ateş açtığı belirtildi.
Olay yerinden kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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