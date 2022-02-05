Aydın'da silahlı yaralama - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 203 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasından tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda U.B. silahla vuruldu. Yaşanan olayın ardından şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı U.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri bölgede araştırma başlattı. Yapılan ilk incelemelere göre olayı gerçekleştirenin Y.B. olduğu tespit edilirken, arama çalışması başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaşanan olayın, geçtiğimiz günlerde Orta Mahalle'de 8 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma olayının devamı olduğu düşünülürken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - AYDIN