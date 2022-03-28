Aydın'da sincap operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da sincap operasyonu

28.03.2022 11:04
Aydın'da sincap operasyonu

Diyarbakır'dan Aydın'ın Kuşadası ilçesine satılmak üzere getirilen 17 sincap ele geçirilirken, sincapları satan iş yerine 18 bin 700 TL para cezası kesildi.

Diyarbakır'dan Aydın'ın Kuşadası ilçesine satılmak üzere getirilen 17 sincap ele geçirilirken, sincapları satan iş yerine 18 bin 700 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evcil hayvan dükkanında sincap satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler iş yeri sahibi ile müşteriymiş gibi iletişime geçti. Bir süre sonra sincapların Diyarbakır'dan otobüsle Kuşadası'na getirildiği tespit edildi. Ekipler, evcil hayvan dükkanına operasyon düzenleyerek 17 sincaba el koydu. İş yeri sahibi A.B.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten sincap başına bin 100 lira olmak üzere toplamda 18 bin 700 TL para cezası uyguladı.

Sincapların gerekli kontrollerin ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya bırakılacağı öğrenilirken, hayvanları temin edip gönderen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Aydın'da sincap operasyonu
Aydın'da sincap operasyonu

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Türk Lirası, Diyarbakır, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da sincap operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da sincap operasyonu - Son Dakika
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