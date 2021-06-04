Sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş, mevcut muhtarın vefatı üzerine tekrarlanacak seçimlerde muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Atatürk Mahallesi'nde Muhtar Zeki Acet'in hayatını kaybetmesinin ardından 6 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verildi.

Muhtarlık için 8 kişi aday oldu. Adaylardan birisi de mahallede ikamet eden sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş oldu.

Volkan Baş, yaptığı açıklamada, mahalleye hizmet için aday olduğun söyledi.

Projeleri olduğunu dile getiren Baş, "Uğur Mumcu Parkı'nı sanat merkezi haline getireceğim. Burada bulunan açık hava tiyatromuzda pandemi nedeniyle gösteriler yapılamadı. Ayrıca haftanın 2 veya 3 günü film ve sinema gösterimi yapılacak." dedi.