Son Dakika Haberleri: Aydın'da sis etkili oldu
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Aydın'da sis etkili oldu

7 saat önce

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Aydın'da sabah saatlerinde yoğun sis görüldü.

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Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Aydın'da sabah saatlerinde yoğun sis görüldü.

Sis, Aydın- Denizli, Aydın- Muğla ve Aydın- İzmir kara yollarında görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Bazı noktalarda görüş mesafesi 100 metreye, yüksek kesimde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin bulunduğu bölgede de 50 metrenin altına düştü.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte ara ara sis etkili olmaya devam ediyor.

Denizli, İzmir, Sabah, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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