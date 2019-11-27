Aydın'da sis etkili oldu

Kentte ara ara sis etkili olmaya devam ediyor.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı noktalarda görüş mesafesi 100 metreye, yüksek kesimde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin bulunduğu bölgede de 50 metrenin altına düştü.

Sis, Aydın- Denizli , Aydın- Muğla ve Aydın- İzmir kara yollarında görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Aydın 'da sabah saatlerinde yoğun sis görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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