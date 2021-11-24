Aydın'da SMA hastası İkra Deniz için açık arttırmayla bağış kampanyası - Son Dakika

Söke'de yaşayan SMA hastası İkra Deniz için Çini eserleri sergilenerek açık arttırmayla satıldı.

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan Çini kursuna devam eden kursiyerlerin eserleri Kemalpaşa Mahallesi Uzbek Konağı'nda sergilendi.

Sergilenen eserler, Sarıkemer Mahallesinde yaşayan SMA Tip-1 hastası İkra Deniz'in tedavisine katkı sağlayabilmek için açık arttırmayla satıldı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, yaptığı konuşmada İkra'nın tedavisi için anlamla bir kampanya düzenlendiğini belirterek, "İlçemizin birbirinden kıymetli iş insanlarına müzayedeye yoğun ilgi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı ne kadar kısa sürede sonuçlandırırsak çocuğumuzun sağlığı açısından o kadar olumlu neticeler alınacaktır" dedi.