Aydın'da sobadan zehirlenen baba oğul hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sobadan zehirlenen baba oğul hastanede tedavi altına alındı.
Aksu Mahallesi'nde yaşayan Bilal D. ve oğlu Yılmaz D, evlerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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