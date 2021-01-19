Aydın'da sobadan zehirlenen baba oğul hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tedavi altına alınan baba ve oğlunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba ve oğlu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksu Mahallesi'nde yaşayan Bilal D. ve oğlu Yılmaz D, evlerinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

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