Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı

26.07.2022 13:08
Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs şoförlerinin kavgasında, biri ağır olmak üzere 2 şoför yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs şoförlerinin kavgasında, biri ağır olmak üzere 2 şoför yaralandı.

Kavga saat 12.00 sıralarında Egemenlik Bulvarı Soğukkuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs şoförleri T.H. ile M.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle durakta tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu her iki şoförde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgada ağır şekilde yaralanan M.V. ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer şoför T.H. ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi. Bıçakla yaralanan şoförlerin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

YORUMLAR
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ALS hastası Gürbüz'ün denizi görme isteği yerine getirildi ALS hastası Gürbüz'ün denizi görme isteği yerine getirildi Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı Böyle kavga görülmedi: Öfkesini alamayan taraflar kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırdı
Kaynak: İHA

Efeler, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da şoförler bıçaklı kavgaya tutuştu: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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