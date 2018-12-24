Son Dakika Haberleri: Aydın'da Soğuk Hava Etkili Olacak

Aydın'da Soğuk Hava Etkili Olacak

2 saat önce

Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı günü akşam saatlerinden sonra 7-8 derece düşecek.

Aydın'da Soğuk Hava Etkili Olacak, System.String[]
Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı günü akşam saatlerinden sonra 7-8 derece düşecek.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkilemesi ile Aydın'da 14-15 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıkları 7 ile 8 derece düşecek. Salı günü akşam saatlerinde bölgenin doğusunda karla karışık yağmurlu hava etkili olacak. Yağış sonrası hava sıcaklıklarında da büyük düşüş yaşanacak.

Meteoroloji'den alınan verilere göre Aydın'da havanın Salı günü sağanak yağışlı, doğusu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının gündüz 6-7 derece, gece ise 1-0 derece olması bekleniyor. Düşük hava sıcaklıklarına karşı yetkililer başta araç sürücüleri olmak üzere vatandaşlara, donma ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:06 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Güncel
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