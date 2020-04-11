Aydın'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim - Son Dakika

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Aydın'da sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim
6 saat önce
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Aydın'da sokakların boşaldığı gözlendi.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Aydın'da sokakların boşaldığı gözlendi. Yasağın ardından Aydın'da ilçesinde de sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:50 Kaynak: AA
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