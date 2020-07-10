Aydın'da sokak köpeğini bıçaklayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Öte yandan, mahalle sakinleri de karakola giderek Volkan A'dan şikayetçi oldu.

Olay yerine koşan mahalle sakinleri, Volkan A'ya tepki gösterdi ve durumu polise bildirdi.

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