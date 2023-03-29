Aydın'da sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

29.03.2023 11:03
Aydın'da sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs tarafından sokak ortasında yere yatırılarak önce yüzünden sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi hastanedeki 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs tarafından sokak ortasında yere yatırılarak önce yüzünden sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi hastanedeki 1 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 27 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde Orta Mahalle 203. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. isimli şahıs, Adem Yüzer isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine Yüzer'in başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı.

31 suç kaydı bulunan şüphelinin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Yüzer yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheli T.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktorların çabası hayatta tutmaya yetmedi

Yüzer 1 aydır tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da sokak ortasında defalarca bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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