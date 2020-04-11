Aydın'da sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika

Aydın'da sokaklar bomboş kaldı

AYDIN'da da 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kentin önemli cadde ve sokakları bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklama sonrası Aydın'ın da içinde bulunduğu 30'u Büyükşehir olmak üzere 31 ilde cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşlar gece 00.00 itibariyle sokakları boşaltarak evlerine girdi. Aydın'ın Efeler İlçesinde ise yollar ilk kez bu kadar boş kaldı. Kalabalığın yoğun olduğu Atatürk Kent Meydanı, İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı sessizliğe büründü. Aydın'ın turistik kenti Kuşadası'nda da sessizlik hakimdi. İlçenin önemli yerlerinden Türkmen Mahallesi, Sahil Bulvarı, ara sokaklar ve İnönü Bulvarı sessizliğe büründü. Sadece görevli araçlara izin verildi. Aydın'ın ikinci büyük nüfusa sahip olan ilçesi Nazilli'de ise en kalabalık yerlerinden olan Uzun Çarşı, Ordu Caddesi ve Belediye Meydanı vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyması nedeniyle sessizliğe büründü.

EKMEK AYAKLARINA GELDİ

Kentteki fırıncılar ise kamyonetle mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyacını giderdi. Caddelerde dolaşan fırıncılardan Tanju Karadeniz, 'Ekmekçi geldi' anonsu yaptı. Sokağa çıkamayan vatandaşların evlerine kadar ekmek götürdü. Karadeniz, Mahalle mahalle, köy köy, gerekirse ev ev ekmek servisine devam edeceğiz. Vatandaşa hizmet için buradayız dedi. Fırıncıların bu uygulamasından memnun kalan Aydın Ulusal ise, Çok güzel bir uygulama. Bizim için aranan şey buydu. Sokağa çıkmamaya dikkat etmemiz gerekiyor dedi.