Son dakika: Sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı - Son Dakika

Son dakika: Sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı

26.12.2020 10:35

Son dakika haber... Aydın'ın Efeler ilçesinde sokakta ayakkabısız dolaşan 5-6 yaşlarındaki iki çocuğa polis sahip çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sokakta ayakkabısız dolaşan 5-6 yaşlarındaki iki çocuğa polis sahip çıktı.

Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'nda görev yapan polis ekipleri, sokakta ayakkabıları olmadan dolaşan 5-6 yaşlarındaki 2 çocuğu fark etti. Üzerilerinde kimlik bulunmayan çocuklar, polis merkezine götürüldü.

Burada çocuklara yeni kıyafetler ve oyuncaklar alan polis ekipleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüyle irtibata geçti.

Çocukların, ailelerine ulaşılıncaya kadar yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Son dakika: Sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı
Son dakika: Sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı
Son dakika: Sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı
Son dakika: Sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı

Efeler, Aydın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Sokakta ayakkabısız dolaşan iki çocuğu polis korumaya aldı - Son Dakika


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