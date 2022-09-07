Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

07.09.2022 15:12
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Aydın'da, son 1 haftada uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 74 kişiden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aydın'da, son 1 haftada uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 74 kişiden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-5 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 67 olayda 74 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 2 kilogram 139 gram esrar, 325 gram metamfetamin, 95 sentetik ecza, 373 gram eroin, 49 gram kokain ve 526 kök kenevir ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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