Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 29 Ağustos-5 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 67 olayda 74 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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