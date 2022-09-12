Operasyonlarda 367 gram esrar, 245 gram metamfetamin, 52 sentetik ecza, 1 kök Hint keneviri ile bir miktar skunk, kokain ve 3 sentetik hap ele geçirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Eylül-11 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 olayda 77 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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