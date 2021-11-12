Üye Girişi
Aydın'da sonbahar bir başka güzel - Son Dakika

Aydın'da sonbahar bir başka güzel

12.11.2021 09:54

Aydın'da sonbahar bir başka güzel Dağlardaki renk cümbüşü görenleri mest ediyor Evliya Çelebi'nin 'Gökyüzünün altındaki en güzel yer yüzü' diye tarif ettiği Aydın'da her mevsim ayrı güzel.

Aydın'da sonbahar bir başka güzel

Dağlardaki renk cümbüşü görenleri mest ediyor

AYDIN - Evliya Çelebi'nin 'Gökyüzünün altındaki en güzel yer yüzü' diye tarif ettiği Aydın'da her mevsim ayrı güzel. Yazın kavurucu sıcağında serin havası ve yemyeşil manzarası ile binlerce kişinin akın ettiği Aydın dağlarının sonbahardaki güzelliği görenleri mest ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinin kesiştiği dağlardaki kestane ormanları ve çamlıklarda oluşan, sonbaharın son günlerindeki renk cümbüşü görenleri mest etti. Fotoğraf sanatçılarının da foto safari düzenlediği bölgede profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra amatör fotoğrafçılar da objektiflere yansıyan güzellikleri çekerek sonbahar albümü oluşturmaya başladı.

Eskiden av yaparak hafta sonlarını değerlendirdiklerini şimdilerde ise foto safari yaparak tabiatın güzelliklerini yaşadıklarını belirten bölgedeki amatör fotoğrafçılardan Yunus Emer Kılınç, "Aydın, denizi, tarihi, antik kentleri, doğal güzellikleri ve ormanları ile bir başka güzel. Eskiden bu dağlarda dedelerimiz av yaparak dolaşırmış. Fotoğraf makinesinin yaygınlaşması ve telefonların profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan özellikleri ile artık herkes av yapmak yerine foto safari yapmaya başladı. Aydın Dağları'ndaki yeşil, kahverengi ve sarı tonlardaki ağaçların yaprakları, adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Yaklaşık 15 gün daha devam etmesi beklenen bu güzelliği görmek için insanlar şehir merkezlerinden dağlara geliyor" diye konuştu.

Aydın'da sonbahar bir başka güzel
Aydın'da sonbahar bir başka güzel
Aydın'da sonbahar bir başka güzel
Aydın'da sonbahar bir başka güzel

Bir Başka Güzel, Evliya Çelebi, Sonbahar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da sonbahar bir başka güzel - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu 09:46 Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı 09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü 09:21 Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız 08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi 08:16 Kastamonu'da 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım istedi İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi 07:12 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi kabul edildi
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü 07:10 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Ali Koç 23:00 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri

Son Dakika Haberleri
09:45 Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu
09:39 Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu
09:28 12 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
09:25 Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı
09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı
09:20 Camdaki Kız'da her şey su yüzüne çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'yı kaçarken gördü
09:05 Son Dakika: Yükselişine 0,2 artışla devam eden dolar bugün ne kadar? 12 Kasım 2021
08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız
08:43 Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı
08:37 Ünlü isimler, kadın cinayetlerine bir kez daha isyan etti
Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı Yusuf Yazıcı bombası patlamak üzere! Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı         
09:46
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
"Ölü var" ihbarına giden gazeteciler, yerde yatan kadın hareketlenince şaşkınlıktan bakakaldı         
09:02
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek         
07:54
İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı İmamoğlu, Glasgow'dan seslendi: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı         
07:11
Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı         
00:14
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 10:00:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da sonbahar bir başka güzel - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement