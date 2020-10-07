Aydın'da sosyal medyada "fuhuş içerikli" mesajlar paylaşan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'da sosyal medyada "fuhuş içerikli mesajlar paylaştığı" iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada fuhşa teşvik içerikli paylaşımlarda bulunan 45 hesabı incelemeye aldı.

Ekipler, hesapları yönettiği tespit edilen 6 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında daha önce de "Fuhuş ve fuhuşa aracılık" yapmak suçlarından işlem yapıldığı belirlendi.