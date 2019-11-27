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Aydın'da sosyal medyada terör propagandası yapan 9 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Aydın'da sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Aydın'da sosyal medyada terör örgütü PKK'yı öven paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler, Nazilli, Söke ve Germencik'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda R.D, M.K, Y.K, İ.D, F.T, K.S, S.D, İ.B. ve V.T. gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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