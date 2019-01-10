Son Dakika Haberleri: Aydın'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 2 Gözaltı

Aydın'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 2 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 2 Gözaltı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Nazilli'nin İstiklal Mahallesinde yaşayan S.K. ile Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesinde yaşayan M.S.N'nin sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası, terör örgütünü övücü ve devlet büyüklerini aşağılayıcı paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, 3. Sayfa
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