Aydın'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı
1 saat önce
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın
'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi. Efeler
, Nazilli
, Didim
ve İncirliova
ilçelerindeki operasyonlarda K.İ, S.S, M.K, S.A, S.Ş ve E.K. gözaltına alındı.
Adresteki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA
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