Son Dakika Haberleri: Aydın'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

Aydın'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı

1 saat önce

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 6 Gözaltı, System.String[]
Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Efeler, Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerindeki operasyonlarda K.İ, S.S, M.K, S.A, S.Ş ve E.K. gözaltına alındı.

Adresteki aramada bulunan dijital verilere el konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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