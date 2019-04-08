Aydın'da Su Dolu Gübre Havuzuna Düşen Suriyeli Çocuk Öldü
22 dakika önce
Aydın'da bir çiftlikteki içi su dolu gübre havuza düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Aydın
'da bir çiftlikteki içi su dolu gübre havuza düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aydın- Muğla
kara yolundaki bir çiftlikte çalışan yakınlarına yardım eden Suriyeli A.A (13), yaklaşık 3 metre derinliğinde içi su dolu gübre havuza düştü.
Olayı gören yakınları A.A'yı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.
Bildirilmesinin ardından çiftliğe gelen sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ailesi Suriye'nin Deyrizor
kentinde yaşayan A.A'nın çalışmak için 2 yıl önce akrabalarının bulunduğu Aydın'a geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:56 Kaynak: AA
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