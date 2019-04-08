Son Dakika Haberleri: Aydın'da Su Dolu Gübre Havuzuna Düşen Suriyeli Çocuk Öldü

Aydın'da Su Dolu Gübre Havuzuna Düşen Suriyeli Çocuk Öldü

22 dakika önce

Aydın'da bir çiftlikteki içi su dolu gübre havuza düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Aydın'da Su Dolu Gübre Havuzuna Düşen Suriyeli Çocuk Öldü, System.String[]
Aydın'da bir çiftlikteki içi su dolu gübre havuza düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydın- Muğla kara yolundaki bir çiftlikte çalışan yakınlarına yardım eden Suriyeli A.A (13), yaklaşık 3 metre derinliğinde içi su dolu gübre havuza düştü.

Olayı gören yakınları A.A'yı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı.

Bildirilmesinin ardından çiftliğe gelen sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailesi Suriye'nin Deyrizor kentinde yaşayan A.A'nın çalışmak için 2 yıl önce akrabalarının bulunduğu Aydın'a geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:56 Kaynak: AA

Aydın, Güncel
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