Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı - Son Dakika

Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı

12.03.2021 17:34
Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı, System.String[]

Aydın 2007 yılından sonraki en susuz ve kurak yılını yaşıyor.

Aydın 2007 yılından sonraki en susuz ve kurak yılını yaşıyor. Aydın'da sulama sezonu için gerekli olan 580 milyon metreküp suyun, şu ana kadar sadece 205 milyon metreküpünün depolandığı, bu nedenle çiftçilerin 2021 yılında suyu tasarruflu kullanması istendi.

Efeler Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve ilçe ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda, çiftçilere çok su gerektirmeyen ürünler ekilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Aydın'da içme suyu sıkıntısı olmadığını ancak bu yıl için ciddi bir tarımsal sulama sıkıntısı olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin fazla suya ihtiyacı olamayan ürünlere yönelmesi için şimdiden uyarıyoruz. Ayrıca bu yıla özel kuyulardan sulamaya izin veriyoruz. Kurum olarak bölgede 30 kuyu belirledik. 13'ünün açılışını yaptık. Herkesin suyu tasarruflu kullanması lazım" açıklamasında bulundu.

"Yüzde 35 doluluk oranımız var"

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü sahasında sulama sezonu için yıllık 910 milyon metreküp suya ihtiyacı olduklarını ifade eden İlter, "Geçen sene bir kuraklık vardı. Biz bunu hissettirmemek için rezervuarlarımızdaki suyun bir bölümünü kullandık. Hatta Söke, Koçarlı için Aydın'ın içme suyu olan İkizdere Barajı ile Topçam Barajı'ndan da 30 milyon metreküpün üstünde bir suyu bıraktık. Ama bu sene İkizdere Barajımız da zaten 30 milyon metreküp su var, içme suyuna yetiyor, oradan bir takviye yapmaya imkanımız yok. Topçam'ınki de kendi sahasına yetiyor. Bugünkü mevcut suya baktığımızda, Aydın özelimizde ihtiyacımız olan su 580 milyon metreküp su, depolarımızda ise 205 milyon metreküp. Normalde yüzde 35 bir doluluğumuz var, geçen yıl bu oran yüzde 60'tı. Burada gelecek olan yağışları bekliyoruz. Kasım, Aralık'ta eksikti ama Ocak, Şubat'ta mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ama Çine'de Şubat ayında yine de 22 milyon metreküp eksik geldi" dedi.

"Tasarruf yapmamız gerekiyor"

Önümüzdeki günlerde muhtemel yağışları da hesaba katarak bir su bütçesi oluşturduklarını açıklayan İlter, "Aydın'a bu suyu nasıl yetireceğiz. Burada da bir tasarruf yapmamız gerekiyor. Aydın'da içme suyu ile ilgili bir sıkıntı yok. Ama sulama ile ilgili bir su tasarrufu yapmamız lazım. Öncelik olarak olan suyu nasıl dağıtırız. Tarım il müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmelerde sadece sahada ilk ürün buğday, ikinci ürün için farklı değerlendirenler için dedik ki, ikinci ürünü suya ihtiyacı olmayan, ay çiçeği susam ekilsin denildi. O tip ürünler ekilirse bir tav suyu yetiyor. Tabi ovada mevcut artezyenler var, mevcut kuyular var. İşletmedeki bir tesisin sulama birliği sahasındaki bir yerde kuyuyu kullanmak yasak. Bizde takviyeyi nasıl yaparız dedik, mevcut artezyenleri kuyularını devreye alsın vatandaşlarımız, bir yıllık geçici olarak, bunları kullanabilir. Birlik imkanlarımızda 30 yer belirledik. Bunlardan şu ana kadar 13 tanesini açtık. Devamını da maddi imkanlar ölçüsünde yapacağız. Yani ürün keyfiyetinden çok işin gerçeği suya göre ürün tercih etmeliyiz. Yarın biz buna Temmuz'da, Ağustos ayında su veremezsek sahada ürünler yanacak. Yanmasın diye testi kırılmadan bu kararlar alındı" diye konuştu.

Kendirlioğlu: "Çiftçilerimiz şunu bilsin ki su yetersiz"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise, "Bu sene 2007'deki gibi bir tablo var. 2007 yılında yaşanan kuraklıkta çiftçilerimiz çok büyük sıkıntılar çekti. Biz çiftçilerimizin bu sıkıntıları çekmemesi adına bugünden tedbir alalım, bunu kamuoyuna deklare edelim, çiftçilerimiz de buna göre hareket etmesini düşünerek bu toplantıları gerçekleştirdik. Biz bu tedbirleri almazsak yarın çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Çiftçimiz şunu bilsin ki su yetersiz. Yani yüzde 65 eksiğimiz var. Geçen sene 790 milyon metreküp su bırakıldı. Bu sene bırakılabilecek su 400 milyon metreküp. Hatta bu 400 milyon metreküpün içerisinde yağabilecek yağışların da hesabı var. Bu durumda adaletli olmamız gerekiyor" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı
Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı
Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı
Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı

Efeler Ziraat Odası, AK Parti, Tarım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da su sıkıntısı masaya yatırıldı - Son Dakika


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