Su şişeleme tesisinde çıkan yangında hasar oluştu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde su şişeleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İsabeyli Mahallesi'ndeki su şişeleme tesisinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayıldığı yangını ekipler güçlükle söndürdü.

İçerisinde çok sayıda boş şişenin bulunduğu tesiste hasar oluşurken depo bölümü kullanılamaz hale geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.