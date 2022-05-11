Aydın'da su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı öne sürülen kişi tutuklandı

11.05.2022 23:24
Aydın'da su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs'ta İsabeyli Mahallesi'ndeki su şişeleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, yangından sonra olay yerinden kaçtığı belirlenen C.K'yi kundaklama suçlamasıyla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İsabeyli Mahallesi'ndeki su şişeleme tesisinin depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, içerisinde çok sayıda boş şişenin bulunduğu tesiste hasar oluşurken depo bölümü kullanılamaz hale gelmişti.

Aydın'da su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı öne sürülen kişi tutuklandı
Aydın'da su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı öne sürülen kişi tutuklandı
Aydın'da su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı öne sürülen kişi tutuklandı

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Nazilli, Yangın, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da su şişeleme tesisinde yangın çıkardığı öne sürülen kişi tutuklandı - Son Dakika


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