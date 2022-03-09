Aydın'da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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Aydın'da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu

09.03.2022 16:39
Aydın'da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu

Aydın'da trafik güvenliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 326 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aydın'da trafik güvenliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 326 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 16 bin 882 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 16 bin 096 araca 11 milyon 696 bin 288 TL para cezası tatbik edilmiştir. Şubat ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 274 sürücü ve 991 araç trafikten men edilmiş, 326 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Şubat ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 206 maddi hasarlı, 244 yaralamalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 452 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 337 vatandaşımız yaralanmış, 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

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Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
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