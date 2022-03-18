Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

18.03.2022 15:12
Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda organize suç örgütüne yönelik özel harekat polislerinin de destek verdiği, iki adrese düzenlenen operasyonda, aynı aileden olduğu tespit edilen A.H.E. (42), D.E. (22) ve H.E. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin, çevreye güvenlik kamerası yerleştirerek olması muhtemel polis baskınlarına karşı önlem aldıkları belirlendi. Yapılan operasyonda A.H.E.'nin, 8 Mart'ta Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olduğu iddia edildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı
Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

YORUMLAR
500
Aydın'da suç örgütüne operasyon; eski başkana saldırının azmettiricisi dahil 3 gözaltı Aydın'da suç örgütüne operasyon; eski başkana saldırının azmettiricisi dahil 3 gözaltı Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak

Özel Harekat, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
15:10 Muazzez Abacı'dan "alzheimer" iddialarına videolu yanıt: Allahıma şükür çok iyiyim!
14:55 Rus askerleri Putin'e tepki gösterdi: Böyle giderse ayaklanacağız
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin Anma Töreni'nde sancağı öpüp başına koydu
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri netleşti! İlk maçlar 5-6 Nisan'da
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
14:00 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal isyan ediyor
13:55 Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 15:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement