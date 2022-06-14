Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

14.06.2022 18:09

Aydın'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası, Germencik ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen 14 kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, aralarında suç örgütü elebaşının da olduğu bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26,29 gram kokain, 242 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, ruhsatsız 4 tabanca, 4 av tüfeği, 48 fişek, 4 şarjör ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 27 kişi için de adli işlem başlatıldı.

Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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