Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26,29 gram kokain, 242 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, ruhsatsız 4 tabanca, 4 av tüfeği, 48 fişek, 4 şarjör ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası , Germencik ve Manisa 'nın Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen 14 kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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