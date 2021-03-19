Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 9 zanlı yakalandı. Adreslerdeki aramalarda toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka tüfek, 4 şarjör, 70 mermi, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11 kişinin şantaj ve tehdit iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

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